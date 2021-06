"Ancelotti est l'élu" : le quotidien espagnol assure que le coach italien, actuellement à Everton, sera le successeur de Zinédine Zidane sur le banc de la Maison Blanche.

Le dirigeants ne peuvent plus se permettre d'attendre, alors que les noms d'Antonio Conte et Mauricio Pochettino ont circulé ces derniers jours. Le dossier aurait connu un grand coup d'accélérateur ces dernières heures. Le journal précise qu'Ancelotti est devenu le candidat numéro un et pourrait être annoncé officiellement "dans les prochaines heures".

Ancelotti avait déjà entraîné le Real Madrid, entre 2013 et 2015. Il avait d'ailleurs conquis la fameuse "Decima", la dixième Ligue des Champions, en 2014.