Ce mardi, le Real a subi une défaite très surprenante face au modeste Tiraspol (1-2). L'autre événement de la soirée était la première en tant qu'arbitre principal de Lawrence Visser en Ligue des champions. Le dernier arbitre belge a avoir officié dans la plus grande des compétitions européennes était Franck Debleckere en 2010 ! Et l'homme en noir de 31 ans s'est fait respecter sur le terrain... mais aussi en dehors. En effet, il n'a pas hésité à mettre une carte jaune pour contestation à Carlo Ancelotti en cours de match.

Une décision qui a eu le don d'énerver le "Mister". En conférence de presse, l'ancien coach d'Everton a voulu s'expliquer. Tout en réglant ses comptes avec Bram Van Driessche, le 4e arbitre de la rencontre. "C'est un sujet personnel, car le quatrième arbitre doit me montrer du respect" a commencé le double vainqueur de la Ligue des champions. "À la fin, je lui ai dit que c'était mon 130ème match de Ligue des Champions et que c'était la première fois que l'on me réprimandait pour rien, il m'a seulement dit que je suis entré sur le terrain, mais le jeu était arrêté car l'arbitre regardait la VAR. C'est un manque de respect, je lui ai dit et également au délégué. Concernant l'arbitrage, je ne veux pas commenter". Une chose est certaine, l'Italien ne gardera pas un souvenir impérissable des arbitres belges.