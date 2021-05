Cavani, 34 ans, est arrivé chez les Red Devils en octobre dernier avec un contrat d'une saison avec une seconde en option. Il fallait l'accord des deux parties pour lever cette option.

"El Matador", après avoir quitté le Paris SG --où il avait débarqué en 2013 en provenance de Naples-- par la petite porte sans disputer le Final 8 de la Ligue des champions en août dernier, en est à 15 buts avec les Red Devils dont huit inscrits pendant ses sept derniers matches.

"Au cours de la saison, je me suis attaché au club et à tout ce qu'il représente. J'ai été touché par le désir des supporters de me voir rester, et je vais tâcher de continuer à les rendre heureux par mes performances sur le terrain", a déclaré l'Uruguayen.

"Je n'ai pas encore pu jouer devant le public à Old Trafford et je piaffe d'impatience de pouvoir le faire", a ajouté "El Matador", arrivé au club en temps de restrictions sanitaires.

"Nous, entraîneurs, connaissons tous ses records de buts --Cavani est notamment le meilleur buteur de l'histoire du PSG avec 200 buts --. Cependant, c'est par sa personnalité qu'il a apporté autant à l'équipe. Il a une mentalité de battant et, quoi qu'il fasse, une attitude irréprochable", a déclaré son entraîneur, le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United, qui n'a pas remporté de trophée depuis quatre ans, disputera la finale de la Ligue Europa contre le club espagnol de Villareal le 26 mai, et occupe la 2e place de la Premier League, une place qui s'il la conserve jusqu'au bout constituera son meilleur résultat en championnat depuis le dfépart du légendaire Sir Alex Ferguson, en 2013.

Après une première partie de saison peu convaincante, Cavani a pris depuis deux mois une part active dans les bons résultats du club mancunien.