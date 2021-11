Les entraîneurs de Tottenham et Manchester United, deux équipes en crise, jouaient chacun leur tête en s’affrontant samedi (0-3). Et si Ole Gunnar Solskjaer a échappé au licenciement (au contraire de Nuno Espirito Santo), c’est en partie grâce à son duo d’attaque inédit.

Pour la première fois, Cristiano Ronaldo (36 ans) et Edinson Cavani (34 ans) étaient en effet titularisés ensemble. Le Portugais a ouvert le score puis l’Uruguayen a fait le break sur un assist de son nouvel acolyte. "Les vieux ont guidé l’équipe. Ils sont en forme et leurs expériences respectives se sont révélées nécessaires. Les deux savaient à l’avance qu’ils allaient jouer ensemble devant. Et ils ont été très compatibles", s’est réjoui Solskjaer qui attendait impatiemment d’enfin être en mesure d’aligner ce duo.