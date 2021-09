Alors que la presse italienne s'inquiète du faible temps de jeu de Gianluigi Donnarumma, qui serait "malheureux" à Paris, ce sont les médias français qui se demandent s'il n'y a pas de la friction dans l'air entre Kylian Mbappé et Neymar.

Samedi, les deux superstars du PSG ont montré des signes d'agacement l'un envers l'autre. Surtout de la part du Français, qui s'est irrité à plusieurs reprises de ne pas avoir été servi par le Brésilien. Au moment de sa sortie, remplacé par Mauro Icardi en fin de match, les caméras de Canal + se sont braquées sur le numéro 7 parisien. Qui n'a même pas fait semblant en cachant sa bouche, comme le font tous les footballeurs. "Ce clochard, il ne me fait pas la passe", aurait lâché le champion du monde, à en croire le journal L'Equipe, sur base des images diffusées.

Si cette frustration s'apparente plutôt à un non-événement, tant c'est une situation déjà vécue par tous les footballeurs du monde, L'Equipe souligne tout de même que la relation entre les deux attaquants, très proches depuis leur arrivée en 2017 dans la capitale française, ne serait plus tout à fait idyllique. Sans qu'on puisse vraiment parler de conflit, l'ancien du Barça ne comprendrait pas pourquoi Mbappé cherche à quitter le PSG. Et le gamin de Bondy, lui, se sentirait de plus en plus isolé dans le vestiaire très sud-américain des vice-champions de France.

Après une explication dans le vestiaire entre les deux joueurs dès la fin du match, "l'incident" serait néanmoins clos.