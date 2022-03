Aykut Demir est un défenseur central qui évolue à Erzurumspor, en D2 turque.Ce modeste joueur de 33 ans n'a pas l'habitude de faire parler de lui au delà des frontières nationales, même s'il a évolué aux Pays-Bas dans sa jeunesse. Mais ce dimanche, il était le seul membre de son équipe à monter sur le terrain sans un t-shirt arborant le message "Non à la guerre" et il s'est ainsi fait remarquer. D'autant plus qu'il est le capitaine de son équipe.Après avoir essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, Demir a pris la peine d'expliquer son choix: "Des milliers de personnes meurent chaque jour au Moyen-Orient et on ne fait aucune action pour le dénoncer. Bien sûr, je suis triste de la situation actuelle et je partage la douleur de tous ces innocents. Mais ceux qui ignorent la persécution au Moyen-Orient prennent maintenant des mesures pour un conflit qui concerne l'Europe..."