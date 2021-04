Les progrès effectués par les Toffees sous la direction de l'Italien sont clairs. Mais le coach a encore du pain sur la planche avant d'enfoncer la porte du Big Six.

S'il fait sans conteste partie du gratin, Ancelotti se distingue de la plupart des entraîneurs de classe mondiale par sa capacité d'adaptation et sa flexibilité. Contrairement à beaucoup de ses paires, l'Italien ne jure pas que par une seule et unique idéologie et n'est pas marié à ses idées. Partout où il pose ses valises, il analyse, scrute et développe un système qui permet de faire ressortir le meilleur de son effectif.

Il suffit de jeter un œil à son CV pour se rendre compte que cette qualité lui a bien rendu service tout au long de sa carrière. Celui qui a gagné des titres dans quatre pays différents et trois Ligues des champions s'occupe aujourd'hui d'un projet probablement moins glorieux, mais tout aussi important et exigeant.