A quoi bon titiller Lionel Messi de la sorte ?

La prochaine fois, Jose Luis Mendilibar, le coach d'Eibar, y réfléchira à deux fois avant de piquer Lionel Messi au vif en conférence de presse d'avant-match. Interrogé par un journaliste sur une possible mise au repos de l'Argentin avant la grosse semaine qui attendait le Barça (en déplacement à Naples en Ligue des Champions et puis au Real Madrid en Liga), le mentor d'Eibar pensait bien que la Pulga serait sur le terrain car cela ne valait pas la peine de le mettre au repos.

"Je ne pense pas que Messi sera au repos, a-t-il prédit. Ce salaud se repose pendant les matchs. Il sait quand il doit participer et quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à suivre la rencontre depuis les tribunes" , a-t-il lancé en souriant.

Le lendemain, le Barça s'imposait 5-0. Les Blaugranas menaient déjà 3-0 à la pause grâce à un triplé de... Lionel Messi ! En fin de match, le sextuple Ballon d'Or inscrira même un quatrième but, réussissant ainsi le 7e quadruplé de sa carrière. Ce qui lui a permis d'avoir une implication dans plus de 1.000 buts au cours de sa carrière (696 buts et 306 passes décisives). Une bien belle réponse aux propos du coach adverse.

En tête, partout

Cette manita, conjuguée à la défaite du Real à Levante (1-0), a permis aux Catalans de reprendre la tête de la Liga, et ce à une poignée de jours du Clasico qui se jouera au Santiago Bernabeu.

Par la même occasion, Messi a mis fin à une petite période de disette, ce samedi contre Eibar. Lui, qui n'avait plus marqué depuis quatre matchs en Liga (sa moins bonne série depuis 6 ans) s'est donné un peu d'air au classement des buteurs. Il devance désormais Karim Benzema de cinq unités. Cinq, c'est aussi le nombre de passes décisives d'avance que compte l'Argentin sur ses dauphins Portu (Real Sociedad), Rodrigo (Valence) et ... Luis Suarez (FC Barcelone).

Peu importe le classement (général, passeurs, buteurs), Barçelone est à nouveau en tête, partout. Avant que les Madrilènes ne changent la donne ce dimanche lors du Clasico retour? Au préalable, les deux rivaux espagnols auront à coeur de réaliser de bonnes performances sur la scène européenne. Ce sera ce mardi 25 février à Naples pour la bande à Messi et ce mercredi 26 pour le Real contre City.