Sergio Agüero, Eric Garcia, Memphis Depay, Georgino Wijnaldum et Emerson Royal devraient rejoindre la Catalogne dans les prochaines semaines. Ils sont tous libres, et donc "gratuits".

Après une première salve l’été dernier (Suarez, Rakitic, Vidal), Barcelone va sans doute poursuivre l’opération écrémage de son noyau. Un défi de taille, car les nombreux joueurs devenus excédentaires ne sont pas forcément disposés à s’en aller, à la fois pour des raisons sportives mais aussi salariales.

La nouvelle direction entend toutefois taper du poing sur la table pour amorcer un nouveau tournant après l’ère Bartomeu, qui a conduit le club à accumuler une dette qui pèse plus d'un milliard d’euros aujourd’hui.

Dans ces conditions, le président Joan Laporta et son équipe vont devoir se montrer imaginatifs pour renforcer l’équipe, d’autant que Lionel Messi souhaite avoir des garanties sportives pour prolonger son aventure au Camp Nou.

Voilà qui tombe bien : cinq joueurs devraient débarquer prochainement à Barcelone, et "gratuitement" (ou presque, si on ne tient pas compte de la prime à la signature et du salaire). Le transfert de Sergio Agüero, grand ami de Messi qui est arrivé en fin de contrat à Manchester City, est déjà bouclé et devrait être officialisé après la finale de la Ligue des Champions. L’Argentin signera pour 2 ans, avec un salaire avoisinant les 5 millions/an, bien moins que ce qu’il touchait en Angleterre.

Son coéquipier de City, Eric Garcia, viendra lui aussi renforcer la défense des Catalans. Cela fait belle lurette qu’il a un accord avec son club formateur, même s’il a été renégocié à la baisse suite au changement de direction.

Ça s'accélère pour Wijnaldum

Il est probable que le Barça annoncera aussi deux autres signatures de choix très bientôt. Memphis Depay, qui a disputé son dernier match avec l’OL ce week-end, est lui aussi fortement pressenti pour arriver en Liga. Sa signature a longtemps été conditionnée à l’avenir de Ronald Koeman, qui le désire ardemment, mais les dirigeants ont finalement décidé de le signer, peu importe le coach qui sera sur le banc la saison prochaine. Selon Sky, les discussions se poursuivent et un accord devrait intervenir pour un contrat de 2 ou 3 ans.

Par ailleurs, Sky annonçait aussi que la signature de Georginio Wijnaldum est en bonne voie. Un contrat jusqu'en 2024 l'attendrait. L'agent du Néerlandais a rencontré les dirigeants ce mardi matin pour discuter des derniers détails. Pour rappel, le médian n'a pas prolongé à Liverpool.

Enfin, un nom moins ronflant est aussi attendu pour la reprise des entraînements. Il s’agit d’Emerson Royal, le latéral du Betis Séville, qui appartenait déjà à 50 % au club et qui était prêté aux Andalous depuis deux saisons, où il a convaincu. Selon la Cadena SER, il va revenir au Camp Nou pour la présaison. En fonction de ses prestations durant celle-ci, Barcelone prendra une décision : soit le garder, soit le vendre. En sachant qu’il faudra débourser environ 9 millions d’euros pour racheter l’entièreté des droits du joueur. Mais peut-être aussi le revendre plus cher dans la foulée...

Voilà qui donne le ton d'un été qui s'annonce chargé à Barcelone...