La pratique fait polémique en Angleterre.

L'image est souvent belle. De jeunes enfants qui montent sur la pelouse avant le coup d'envoi d'une rencontre de leur équipe favorite en tenant la main d'une de leurs idoles. Mais comme le révèle le quotidien britannique Telegraph, certains clubs de Premier League et de Championship n'hésitent pas à faire payer les parents pour que leur enfant puisse profiter de ce moment magique. Tout cela alors que les clubs anglais sont déjà richissimes: ils possèdent tous une valeur totale supérieure à 100 millions d'euros. Pour les plus riches d'entre eux, cette valeur s'élève même à plus d'un milliard d'euros. D'autant plus que chaque saison, les clubs anglais reçoivent au minimum 90 millions d'euros en droits TV, en fonction de leur classement à la fin de la saison et du nombre de rencontres diffusées en direct.

Malgré ces montants titanesques, certains clubs n'hésitent pas à faire payer pour que les enfants puissent monter sur la pelouse aux côtés de leurs idoles. La palme revient à West Ham qui demande jusqu'à 830 euros, pour certains matches, à chaque enfant pour pouvoir vivre ce moment magique.

D'autres clubs comme Everton (800 euros), Leicester City (670 euros), Tottenham (450 euros), Wolverhampton (440 euros), Crystal Palace (417 euros), Brighton (340 euros) et Burnley (334 euros) utilisent cette pratique.

A contrario, dans neuf clubs de Premier League, dont les membres du G5 (Man City, ManU, Chelsea, Liverpool et Arsenal), les enfants ne doivent rien débourser pour pouvoir monter sur la pelouse.

La polémique a enflé en Angleterre à tel point que le président des commissions Digitale, Culture, Média et Sport du Parlement britannique, Julian Knight plaide pour l'interdiction de payement, ou du moins à des tarifs acceptables pour les familles. A l'heure actuelle, seules les familles les plus aisées peuvent se permettre d'offrir à leur enfant la chance de monter sur la pelouse avec leur joueur favori. Un point de vue que partage la Fédération des supporters (FSA).