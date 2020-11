LONDRES 26/11 (ANP)

Á partir du mois de décembre, Liverpool, Chelsea, Brighton et West Ham United seront les premiers clubs anglais à autoriser, avec prudence, le retour de spectateurs dans leur stade lors des matches de Premier League. Ces clubs sont situés dans des régions de "niveau deux".

Le gouvernement britannique a en effet divisé l'Angleterre en zones, en fonction de l'évolution de la Covid-19. Londres et Liverpool se situent en zone 2 alors qu'à Manchester, situé en zone 3, les deux clubs phares ne pourront pas encore compter sue le soutien de leurs fans.

Un maximum de 2000 spectateurs pourront être présents lors des matches du week-end des 5 et 6 décembre : Brighton - Southampton, Chelsea - Leeds, Liverpool - Wolverhampton et West Ham - Manchester United. C'est la première fois que des spectateurs britanniques pourront reprendre le chemin du stade depuis le mois de mars. Le match d'Europa League entre Arsenal et le Rapid Vienne du 3 décembre pourrait, lui, devenir le premier match européen joué sur sol anglais devant des supporters.