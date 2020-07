Pour sa première campagne à la tête de Chelsea, Frank Lampard est parvenu à marquer le jeu des Blues de son empreinte. Le technicien a insufflé un vent nouveau sur Stamford Bridge. Finis l’approche méthodique de Maurizio Sarri et le pragmatisme d’Antonio Conte. Franky, lui, prône un football excitant, saupoudré d’imagination et de mouvements. Il s’appuie sur la jeunesse de son effectif. Ainsi, les Mason Mount, Reece James, Fikayo Tomori et Billy Gilmour se sont révélés au microcosme du football. Ajoutez l’appétit d’ogre affiché par les Londoniens sur le marché des transferts (ils ont déjà bouclé les arrivées de Timo Werner et d’Hakim Ziyech et la piste de Kai Havertz chauffe) et vous obtenez des supporters plus qu’enthousiastes et impatients de lire la suite du récit.

Cependant, si Lampard est rapidement parvenu à séduire les habitués de Stamford Bridge, les limites de sa doctrine n’ont pas tardé à apparaître. Si les Blues sont un véritable régal offensivement, leur organisation défensive leur a souvent joué des tours cette saison. "Avec Lampard aux commandes, Chelsea est devenu une des équipes les plus excitantes quand elle se porte vers l’avant, mais à l’arrière c’est une catastrophe", estime Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool reconvertie en consultant pour Sky Sports. Avec 54 buts encaissés, l’arrière-garde de Chelsea est plus perméable que celle de Burnley, Crystal Palace ou encore Brighton… Cette fébrilité défensive provient principalement de trois sources différentes.

(...)