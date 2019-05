Chelsea (3e, 71 points) est déjà assuré de terminer à l’une des quatre premières places qualificatives pour la Ligue des champions. De son côté, Manchester United (6e, 66 points) sait déjà qu’il n’en fera pas partie.

La seule minuscule incertitude se situe entre Tottenham (4e, 70 points) et Arsenal (5e, 67 points). À moins d’un cataclysme, ce sont les Spurs qui finiront dans le top 4. Car la différence de buts (+28 contre +20) sera sans doute fatale aux Gunners qui doivent réussir un carton à Burnley en espérant une lourde défaite de Tottenham face à Everton.

Le vrai enjeu se situe donc derrière le top 4, entre Arsenal et Manchester United, pour les places d’Europa League. Quel club sera qualifié directement pour les poules, quel club devra passer par le second tour de qualification ? Le premier verdict tombera dimanche mais la situation ne sera pas encore totalement figée. Les finales de Ligue des champions, d’Europa League et de FA Cup peuvent encore tout changer.

Accrochez-vous… Si Manchester City remporte la FA Cup (qui offre une place directe pour les groupes d’Europa League) le 18 mai contre Watford, c’est le 6e de Premier League qui récupérerait ce ticket. La place en tour préliminaire descendrait alors d’un échelon pour revenir à Wolverhampton, le 7e du championnat.

Idem en cas de succès d’Arsenal en finale de l’Europa League le 29 mai puisque les Gunners se qualifieraient d’office en Ligue des champions pour faire descendrer leur ticket.

Mais si c’est Chelsea, déjà qualifié pour la C1, qui remporte la Ligue Europa, le règlement de l’UEFA souhaite que son ticket pour les poules de la Ligue des champions revienne… au troisième du championnat classé 5e au ranking UEFA : la Ligue 1. En bref, le futur troisième français, Lyon ou Saint-Étienne, irait directement en poules de C1 grâce à Chelsea.

Ce système fonctionne aussi pour le vainqueur de la Ligue des champions. Liverpool (déjà qualifié) ou Tottenham (quasiment qualifié) offrirait son ticket… au champion du 11e championnat du classement UEFA : Sazlbourg (Autriche).