Lionel Messi a réalisé une année 2018 énorme. Même s'il n'a terminé que 5e au classement du Ballon d'Or, il demeure le joueur le plus décisif et le plus dangereux d'Europe.

Ce n'est pas pour autant que l'un des meilleurs joueurs du monde détient tous les records. Plus tôt en journée, nous vous parlions des records que la Pulga et CR7 pouvaient encore battre sur la scène européenne. Marca a consacré un article uniquement à ceux que Lionel Messi pourrait battre cette année, que ce soit sur la scène européenne, au club ou en championnat domestique.

Rivaliser avec Giggs serait possible. Le défi sera pourtant très compliqué à relever. Dans le cas où le Barça réalisait un triplé historique, Messi comptabiliserait 36 titres pour un seul et même club. Il égaliserait Ryan Giggs, qui est le seul joueur de l'histoire à avoir réaliser cela avec Manchester United.

La Ligue des Champions, que le Barça n'a plus gagné depuis plus de trois ans, est l'un des gros objectifs du club cette saison.

A l'heure actuelle, l'Argentin a disputé 657 matches avec le Barça. Andrès Iniesta en est à 674, à une petite centaine d'apparitions de Xavi. Les trois joueurs précédemment cités sont les plus utilisés au club.

Un autre record que Messi est parti pour battre est le nombre de victoires en Liga. Le roi de ce classement est encore Iker Casillas, qui a gagné à 334 reprises avec le Real Madrid. Messi siège à 323 succès. Si le Barça veut être champion, il devra encore gagner une bonne dizaine de fois.

Un sixième Ballon d'Or?

Si Messi continue sur son rythme actuel, il est très difficile de lui trouver de sérieux concurrents pour la première place au classement du futur Ballon d'Or. Certes, la route est encore longue, mais Messi voudra gagner ce trophée qui lui échappe depuis quelques saisons, au profit de Cristiano Ronaldo et Luka Modric. Un 6e Ballon d'Or dans l'armoire à trophée, et Messi batterait le record d'obtenir 5 fois cette belle récompense, qu'il avait lui-même fixé.

Messi est très bien parti pour égaliser le nombre de fois qu'un joueur a terminé meilleur buteur. S'il est de nouveau Pichichi, l'Argentin égalisera la performance de Zarra, qui l'a déjà été 6 fois. Messi, qui a terminé 5 fois meilleur buteur du championnat d'Espagne, avance à un rythme d'un but tous les matches. Il a quatre goals d'avance sur Stuani et Luis Suarez, qui marquent tous deux moins régulièrement que lui.

Claps 50?

Enfin, 2019 pourrait être l'année du cinquantenaire de Messi. Il a réalisé la superbe performance d'inscrire un triplé à 49 reprises. On imagine que son 50e aura lieu cette année. 50, c'est aussi le nombre de buts qu'il pourrait atteindre en Coupe du Roi. Il n'est qu'à deux unités d'égaler ce chiffre.