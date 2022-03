Ce n'est pas le nom le plus connu de cette période où Arsenal écrasait tout sur son passage mais à Londres, Oleg Luzhny a glané une Premier League, une Cup et deux Community Shield durant ses quatre ans à Highbury.

Celui qui a porté le brassard de la sélection ukrainienne pendant sa carrière de joueur est ensuite devenu entraîneur.

Il a délaissé ses fonctions pour prendre les armes et défendre son pays comme il l'a expliqué au Mirror.

"Comme tous les Ukrainiens dévoués, je suis maintenant en Ukraine, avec tout notre peuple qui défend notre patrie. La situation est très tendue, la sirène retentit trois ou quatre fois par jour. Les gens doivent se précipiter frénétiquement vers les abris anti-bombes, des femmes avec des enfants en bas âge, qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils sont terrifiés. Des villes et des villages entiers sont bombardés et détruits, les gens sont privés de gaz, d'électricité, d'eau et de nourriture."

Pour lui, les sportifs russes ne jouent pas leur rôle pour apaiser ce conflit soutenant les sanctions prises à leur égard.

"Je soutiens toutes les sanctions. Les gens qui sont impliqués dans le sport font partie d'une nation. Lorsque la nation élit le président, elle porte également la responsabilité des actions du président élu. S'ils se taisent, cela signifie qu'ils soutiennent ce qui se passe actuellement c'est à dire l'invasion d'un pays pacifique."