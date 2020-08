L'arrière gauche a rejoint les rangs de Chelsea ce jeudi en provenance de Leicester.

En paraphant un contrat de cinq ans à Stamford Bridge jeudi, Ben Chilwell est devenu le quatrième renfort estival des Blues (Malang Sarr a rapidement suivi). Le latéral gauche a troqué son maillot des Foxes pour celui de Chelsea qui a déboursé 56 millions d'euros pour s'attacher ses services. L'Anglais touchera un salaire annuel de plus de 11 millions d'euros.

"Je suis enchanté de rejoindre Chelsea à un moment si excitant pour le club", a déclaré Chilwell lors de sa présentation officielle. "Je suis impatient de faire partie d'un effectif jeune et dynamique guidé par Frank Lampard."

Si les supporters se réjouissent avant tout des arrivées d'Hachim Ziyech et de Timo Werner (Kai Havertz ne devrait pas tarder à débarquer non plus), celles de Thiago Silva et Ben Chilwell semblent être les plus importantes vu la fébrilité défensive qu'affichaient les Londoniens lors de la défunte saison.

En capturant Chilwell, Chelsea tient une grande promesse du football anglais qui devrait aisément s'imbriquer dans la philosophie de Frank Lampard (un football offensif centré sur le mouvement, les combinaisons et le développement jeunes).

En passant le profil de l'international anglais à la loupe, il n'est pas difficile de relever les qualités qu'il emporte dans sa valise.

(...)