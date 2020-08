Le 19 mai 2012 restera à jamais gravé dans la mémoire des supporters de Chelsea. Au terme d’un match fou, les Londoniens remportaient leur toute première Ligue des champions. Cet exploit, les Blues l’avaient réalisé à l’Allianz Arena face… au Bayern Munich (1-1, victoire 3-4 aux tirs au but).

À l’époque, le capitaine de Chelsea se nommait Frank Lampard. Aujourd’hui, l’Anglais ne porte plus le brassard autour du bras mais a enfilé le costume d’entraîneur des Blues. Plus de huit ans après le "Miracle de Munich", Lampard espère reproduire cette performance en Bavière, ce samedi soir, pour ce huitième de finale retour de C1.

Mais cette fois, la tâche s’annonce bien plus ardue. Les Londoniens doivent refaire leur retard de trois buts sur la pelouse du Bayern, tout en se passant de sept joueurs. Jorginho et Marcos Alonso (expulsé à l’aller) sont tous les deux suspendus. Tandis que Billy Gilmour, Christian Pulisic, César Azpilicueta et Pedro (incertain) manqueront vraisemblablement la rencontre à cause de blessures.