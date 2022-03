Un coup de patte de Jorginho aussi somptueux que le contrôle et la finition de Kai Havertz pour assurer l’essentiel (89e : 1-0). Sur le plan sportif, Chelsea ne retiendra que cela, au terme d’une partie où Newcastle a clairement rivalisé avec des champions d’Europe semble-t-il perturbés… par l’extrasportif, malgré la montée (timide) de Romelu Lukaku dans la dernière demi-heure.

Une billetterie et une boutique restées portes closes, une interdiction de négocier des contrats, des dépenses strictement limitées pour la tenue des matchs à domicile et des déplacements… Chelsea subit la loi d’une "licence spéciale" accordée par le gouvernement britannique qui lui permet uniquement de respecter ses engagements, de rémunérer son personnel et qui permet aux détenteurs de billets d’assister aux matchs. La faute évidemment au gel des actifs du propriétaire russe Roman Abramovitch.