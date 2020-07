Cinq mois et demi après le Brexit, qui aurait cru que les Anglais se disputeraient autant des places européennes ? C’est pourtant bien le cas, et même plus que jamais, à deux journées de la fin du championnat. Liverpool (93 pts) et Manchester City (75) sont d’ores et déjà assurés de disputer la Ligue des champions depuis bien longtemps. Mais pour les sept équipes poursuivantes, le couperet tombera dans les prochains jours.

(...)