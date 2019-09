Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise a été effectué dans la foulée des derniers matches des seizièmes mercredi soir.

Deux chocs seront d'ailleurs au programme de la semaine du 28 octobre avec Chelsea - Manchester United et Liverpool - Arsenal.

Mercredi, Manchester United a eu besoin des tirs au but pour venir à bout de Rochdale, pensionnaire de League One (D3) alors que Chelsea et Michy Batshuayi, auteur d'un doublé, ont fait plus que le boulot en s'imposant 7-1 contre Grimsby Town (D4).

A noter que Crawley Town et Colchester United, les deux derniers clubs de League Two (D4) encore en lice, s'affronteront pour une place en quarts de finale. Il en est de même pour Oxford United et Sunderland, pensionnaires de League One (D3).