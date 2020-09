Un mercato XXL pour revenir dans la danse, et briguer la couronne d’Angleterre.



Pour sa première saison depuis le départ d’Eden Hazard à Madrid mais aussi depuis l’arrivée de Frank Lampard sur le banc, Chelsea savait que la patience serait le maître-mot. La transition s’est faite loin des inatteignables Manchester City et Liverpool. Mais tout de même avec une solide place dans le top 4 qui ne leur a plus échappé depuis la 9e journée. À la surprise générale avec un groupe jeune et inexpérimenté. Certes, les Blues ont terminé à respectivement 33 et 15 points des Reds et des Citizens. Mais l’important était d’accrocher l’un des deux autres tickets pour la Ligue des champions.

(...)