Chiellini s'en prend à d'anciens équipiers: "Balotelli est irrespectueux mais Felipe Melo est carrément une pomme pourrie" © Belga Championnats étrangers N. Ch.

Le défenseur de la Juve règle quelques comptes dans un livre qui sera publié ce mardi. Écrite avec l'aide du journaliste Maurizio Crosetti, cette biographie "Le voyage n'est pas terminé" - dont les bénéfices des ventes seront reversés à une association - parle évidemment de la Juventus et de quelques grands matches. "Mais aussi de ceux que je vais encore jouer, car le voyage n'est pas terminé", précise le défenseur international italien.



Il est aussi question de quelques (anciens) équipiers, comme le révèlent les médias transalpins. Et pas toujours en bien, puisque Mario Balotelli est qualifié de personne "irrespectueuse". "Quelqu'un de négatif, qui n'a pas de respect pour ses partenaires (...) En 2013, lors de la Coupe des Confédérations contre le Brésil (match perdu 4-2 en phase de groupes), il ne nous a pas du tout aidés. Il méritait une gifle. Certains en font un joueur du top, moi je ne songerais même pas à l'inclure dans mon top 20".



Mais c'est envers un autre équipier que Chiellini se montre le plus amer: "Felipe Melo est encore pire. Le pire que je connaisse. Je ne supporte pas les gens irrespectueux, ceux qui veulent toujours aller à contre-courant. Il y avait toujours de la tension avec lui. A l'époque, j’ai dit aux entraîneurs que c’était une pomme pourrie".



Le médian brésilien n'a pas tardé à réagir, dans la Gazzetta dello Sport: "Quand j'étais à Turin, j'ai toujours montré du respect pour tout le monde. Mais maintenant je ne le respecte plus. C'est un lâche. C'est trop facile de déballer des choses négatives dans un livre. Peut-être qu'il est toujours en colère contre moi parce que je suis parti pour Galatasaray et que nous avons éliminé la Juventus de la Ligue des champions (saison 2013-2014, NdlR) ?"