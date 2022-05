Après un scénario complètement fou qui a vu Manchester City inscrire trois buts en fin de match pour décrocher le titre de champion d'Angleterre, les supporters des Skyblues ont envahi le terrain pour laisser éclater leur joie. Une scène finalement assez habituelle puisqu'on a pu voir la même chose lors du sacre du Milan AC ou après le Topper de ce dimanche.Ce qui est moins habituel, par contre, c'est de voir certains de ces supporters s'en prendre physiquement aux joueurs. Alors que Kevin De Bruyne était l'objet de toutes les convoitises et devait être escorté par les stewards , le gardien d'Aston Villa, Robin Olsen, était pris pour cible par certains écervelés. Sur des images de SkySports, on voit ainsi le Suédois recevoir plusieurs coups dans les secondes qui ont suivi le coup de sifflet final. Avant d'être escorté et mis en sécurité par deux stewards...Espérons que les individus qui s'en sont pris au joueur pourront être identifiés et punis.