Formé à la Juventus de Turin, c’est lors d’un énième prêt à Pescara en Serie B que l’attaquant s'est révélé aux yeux du grand public (avec Lorenzo Insigne et Marco Verrati). Il remportait cette année-là le premier titre de sa carrière et terminait capocannoniere (meilleur buteur du championnat) avec 28 buts inscrits. S’en suivit un passage mitigé à la Genoa, mais surtout la confirmation avec une saison 2013-2014 de haute voltige au Torino au cours de laquelle il inscrivait la bagatelle de 23 buts en 34 matchs, toutes compétions confondues. Il terminait d’ailleurs meilleur buteur du championnat cette année-là, de quoi lui ouvrir les portes d’un transfert vers un club plus huppé.



(...)