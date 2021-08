Le pire scénario possible s’est produit pour Manchester City. Et cela a débuté dès samedi. Son voisin de Manchester United a été brillant contre Leeds (5-1), notamment grâce à son duo Pogba-Fernandes auteur d’un match stratosphérique. Puis ce sont Chelsea et Liverpool qui ont tous deux enchaîné avec un score de 3-0, clair net et précis, alors que Leicester City a fait le boulot contre Wolverhampton (1-0).

Bref, la pression était déjà grande avant le début de la rencontre de ce dimanche pour les hommes de Pep Guardiola. D’autant plus que l’équipe restait sur une défaite lors du Community Shield contre Leicester City (1-0).