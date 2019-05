Côté Reds, Mohamed Salah, qui s’était blessé face à Newcastle (ce qui avait permis à Divock Origi de rentrer avec le succès que l’on sait), sera de la partie pour la réception de Wolverhampton. "Mo avait l’air bien lors des célébrations après le match contre Barcelone, pour être honnête", a expliqué Jürgen Klopp lors de la dernière conférence de presse avant ce duel à distance. "Il a couru ces jours derniers et a participé à l’entraînement de ce samedi."

Le coach allemand pourra également compter sur Andy Robertson, sorti blessé à la mi-temps lors de la folle demi-finale retour face au Barça, et Jordan Henderson. Mais il devra faire sans Roberto Firmino, trop touché au muscle pour jouer. Une tuile qui fait le bonheur d’Origi, véritable talisman de Liverpool ces derniers jours. Et si comme chez les Magpies et face à Barcelone, c’était lui qui claquait le but qui permettait aux Scousers de rafler la mise ?

À l’Etihad, Pep Guardiola s’est montré rassurant concernant Kevin De Bruyne. Touché pour la énième fois de la saison contre Tottenham, le Diable rouge débutera sur le banc ce match décisif et sera amené à monter au jeu si son équipe devait être mise en difficulté par Brighton.



Les compositions:



- Liverpool (qui reçoit Wolverhampton): Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mané, Origi



- Manchester City (qui se déplace à Brighton): Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Aguero







Suivez notre multilive: