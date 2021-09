Il a effectué son retour. Non pas sur la pelouse, mais bien sur la feuille de match de Pep Guardiola. Alors que le coach des Citizens a affirmé qu’il "se sentait mieux" après sa rechute (la blessure à la cheville encourue à l’Euro le hante toujours), Kevin De Bruyne a assisté à la précieuse victoire des Sky Blues sur la pelouse de Leicester depuis le banc. Les Mancuniens n’ont pas eu recours à ses services pour se défaire des Foxes. Tant mieux : KDB a été conservé en vue du match de Ligue des champions face au RB Leipzig prévu mercredi.

En inscrivant l’unique but de la rencontre à l’heure de jeu, Bernardo Silva a assuré les trois points à City. Au grand malheur de Youri Tielemans et Timothy Castagne. Le premier a surtout dû mettre la main à la pâte défensivement, où il a notamment été précieux à la récupération. Son aisance balle au pied à souvent permis à Leicester de sortir du pressing mancunien. Le second s’est occupé de contenir Jack Grealish. S’il a fourni bon nombre d’efforts, il n’a pas su apporter autant dans le camp adverse.