En quelques années, l’écart entre United et City s’est creusé. Au point d'en devenir inquiétant.

Le 21 mai 2008, Manchester United remporte la Ligue des champions avec une équipe emmenée par Rio Ferdinand, Paul Scholes et Cristiano Ronaldo. Un peu plus de trois mois après ce triomphe, un certain Cheikh Mansour, 37 ans, rachète le voisin de City, soit un club qui oscille entre le ventre mou et la lutte contre la relégation. L’objectif est clair : faire des Skyblues une équipe référence en Premier League, quitte à claquer des millions de livres pour cela.

(...)