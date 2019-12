Les hommes de Zinédine Zidane n’ont plus remporté de Clasico en championnat depuis avril 2016.

Pour voir les Madrilènes remporter une rencontre face au FC Barcelone en Liga, il faut remonter précisément au 2 avril 2016. A l’époque, le Real s’était imposé 1-2 et avait pu compter sur l’inévitable Cristiano Ronaldo, qui avait délivré les siens dans les derniers instants de la partie (85e), installant un véritable coup de froid au Camp Nou. La partie avait pourtant bien débuté pour les Catalans qui avait ouvert la marque via un coup de tête de Gérard Pique (56e). Quelques mois après avoir écrasé son plus grand rival à Bernabéu (0-4), on pensait que les Barcelonais allaient réaliser un six sur six parfait. Mais quelques minutes plus tard (62e), Karim Benzema inscrit un superbe but et rétablit l’égalité. Le coup de massue arrivera donc à 5 minutes du terme via le quintuple ballon d’or, qui offrira les trois points à son équipe. Malgré ce succès de prestige, c’est bien Barcelone qui sera sacré champion en fin de saison, un petit point devant son meilleur ennemi.

(...)