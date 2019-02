Le dimanche 28 octobre 2018 ne doit pas rester dans les annales des supporters du Real Madrid. Leur équipe fétiche se déplaçait au Barça lors de la dixième journée de Liga. Et ils avaient pris une claque.





Les Catalans s'étaient imposés sur le score sévère de 5-1. Un triste premier Clasico pour Thibaut Courtois sous les couleurs du Real.













L'issue du match aurait pu être différente si Luka Modric n'avait pas frappé sur le poteau en début de seconde mi-temps. Ce fait de match fut le tournant de la rencontre. Après cela, le Barça, avait tué le match dans le dernier quart d'heure. Luis Suarez avait inscrit un triplé. Coutinho et Arturo Vidal étaient les autres buteurs blaugranas tandis que Marcelo avait réduit le score pour les Merengues.





Et encore, Lionel Messi était out à cause d'une fracture à l'avant-bras.





Ce soir, la donne sera différente car le Real était alors arrivé hors forme (1/12). Ils viennent maintenant de signer 7 victoires sur les huit dernières rencontres.