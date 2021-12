Malgré la flambée de la pandémie, le championnat anglais se poursuit mais se retrouve déjà faussé.

La ligue anglaise est catégorique : "L’intention collective est de poursuivre le calendrier actuel des matchs dans la mesure du possible en toute sécurité. " À l’instar des quarts de finale de la Coupe de la ligue prévus cette semaine, le championnat se poursuivra et le Boxing Day aura bien lieu. Et ce, à l’issue d’un week-end avec six matchs reportés sur dix programmés…

La réunion des clubs organisée en urgence ce lundi n’aura donc pas suivi l’avis de certains entraîneurs, Thomas Tuchel et Jürgen Klopp les premiers. "Je ne comprends pas pourquoi le championnat n’est pas interrompu", a lancé Tuchel ce dimanche, après que son compatriote de Liverpool ait déclaré : "si la solution est d’arrêter, alors je suis favorable à 100 %".