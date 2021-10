Ranieri, 69 ans, effectue ainsi son retour en Premier League après son exploit de 2016 lorsqu'il avait mené Leicester à la conquête d'un titre historique. Ranieri avait ensuite été limogé en février 2017. En Angleterre, il avait aussi entraîné Chelsea entre 2000 et 2004 et Fulham entre novembre 2018 et février 2019.

Ranieri possède une large expérience, avec des passages notamment à la Juventus, à l'AS Rome et à l'Inter en Italie ainsi qu'à Valence et à l'Atlético Madrid en Espagne et à Monaco en France. Ces deux dernières saisons, il avait dirigé la Sampdoria.

Son palmarès comprend également une Coupe d'Italie, remportée en 1996 avec la Fiorentina, une Coupe du Roi en 1999 et une Supercoupe d'Europe en 2004 avec Valence.

A Watford, 15e de la Premier League avec 7 points en 7 rencontres, il succède à l'Espagnol Xisco Munoz, limogé dimanche. Il aura notamment sous ses ordres Christian Kabasele.