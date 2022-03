Une défaite par trois buts d’écart, ce n’était plus arrivé aux Parisiens depuis le 14 avril 2019 à Lille (5-1). À l’époque, le groupe de Thomas Tuchel traversait une mini-crise après avoir été sorti de la Ligue des champions en huitième de finale par Manchester United, grâce à un doublé de Lukaku. Cette fois, le scénario est semblable mais l’atmosphère est encore plus tendue, même si l’équipe terminera plus que probablement championne de France grâce à ses douze points d’avance sur le deuxième.