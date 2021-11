Zinédine Zidane, Ernesto Valverde, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Lucien Favre, Quique Setien, Frank de Boer, Rudi Garcia, Paulo Fonseca, André Villas-Boas, Cesare Prandelli, Jurgen Klinsmann, Juande Ramos, Dunga, Roberto Di Matteo… La liste pourrait encore être rallongée mais elle donne déjà un bel aperçu de grands noms du football actuellement au chômage.

Certains possèdent une armoire à trophées exceptionnelle. Certains ont dirigé les plus grands clubs, les meilleurs joueurs du monde ou les plus belles sélections nationales. D’autres ont rencontré davantage de difficultés mais jouissent de la renommée de leur carrière de joueur. Et tous, ou presque, sont aujourd’hui dans l’attente d’un nouveau défi. Mais sans se mettre la pression.