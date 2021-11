Les tireurs de corner sont incontestablement les plus exposés aux supporters adverses. Car en s'approchant du coin du terrain, ils sont immanquablement à la portée des projectiles venus de la tribune. Dimitri Payet en a fait les frais dans les deux premières minutes de "l'Olympico", ce dimanche.Quelques heures plus tard, en Colombie, Ruiz Rivera recevait pour sa part un... scalpel sur le bras ! L'ailier de 20 ans, qui est prêté à Millonarios, fut la cible des supporters de l'Atlético Nacional. Mais il n'a pas été blessé par ce projectile pourtant très dangereux et la rencontre n'a d'ailleurs même pas été interrompue.Son équipe s'est finalement imposée 1-3.