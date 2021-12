Les nouveaux propriétaires des Magpies possèdent un patrimoine près de 20 fois plus important que les dirigeants de Manchester City. Mais le Fair-play financier va quelque peu entraver leurs agissements sur le marché des transferts.

La situation devient de plus en plus critique. Alors que le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite (PIF) vient d'acquérir le club, Newcastle n'a toujours pas décollé de la dernière place de Premier League. Au plus grand bonheur d'Eddie Howe, le nouvel entraîneur, le mercato en Angleterre s'ouvre le 1er janvier prochain. L'occasion idéale de se renforcer. Histoire d'éviter la relégation en Championship.