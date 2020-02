Nahuel Guzman a permis aux Tigres de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions nord-américaine.

Battus 2-1 à l'aller par le club salvadorien Alianza FC, les Tigres de Monterrey dont la star est André-Pierre Gignac semblaient se diriger vers l'élimination en huitièmes de finale de la compétition. Menant 3-2 à 19 secondes du terme, les Mexicains héritent d'un dernier coup franc pour tenter d'inscrire le but de la qualification. Tentant le tout pour le tout, le gardien local monte dans la surface adverse et... inscrit le but de la tête, qu'il a célébré comme il se doit.

Une action qui rappelle le but inscrit par Sinan Bolat en avec le Standard contre l'AZ Alkmaar et qui avait permis aux Rouches de se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Europe League.