L’anomalie est réparée. Dans la ville des Beatles, ils étaient trois à soulever les foules. Ils sont désormais quatre. Quatre garçons vraiment dans le vent.

À l’infernal trio formé par Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino est venu s’agréger avec Diogo Jota un quatrième membre. "Un phénomène", dixit Rio Ferdinand, qui, au fil de ses performances, a poussé Jürgen Klopp à lui faire de plus en plus souvent une place parmi les titulaires.