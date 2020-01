Mauro Icardi n’a pas l'élégance ou le côté spectaculaire du jeu de Neymar, Kylian Mbappé voire Angel Di Maria. Par contre, il est devenu en quelques semaines aussi précieux que ses trois partenaires sur la pelouse. Chassé en début de saison par Antonio Conte et les décideurs de l’Inter Milan à cause de ses nombreux accros chez les Nerazzurri, l'Argentin profite désormais de cet exil pour se refaire une santé et retrouver la sérénité dont il avait besoin.

Malgré son étiquette de fouteur de merde, Mauro a prouvé qu’il n’avait pas perdu de sa superbe. Au contraire, il se sublime encore plus qu’avant et marque comme il respire. Le natif de Rosario l’a encore prouvé face à Saint-Étienne, mercredi dernier, en étant décisif à quatre reprises. Retour sur son acclimatation éclair et ses statistiques affolantes.



(...)