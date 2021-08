Pendant que les supporters du Paris SG font la file pour obtenir le maillot n°30 floqué "", la Pulga continue de répondre aux sollicitations de la presse. Son arrivée dans la capitale française attire l'attention de tous les amateurs de sport, et les journalistes se sont déplacés en nombre pour couvrir ce transfert.

Au micro de la BBC, Lionel Messi est revenu sur le moment où il a compris que son histoire avec le FC Barcelone était définitivement terminée. "Mon père est arrivé à la maison après avoir passé toute la matinée à parler avec Laporta. Quand il m’a annoncé la nouvelle, je me suis senti très mal. Ensuite, je devais me préparer à le dire à ma femme aussi. Nous avons tous les deux pleuré. Puis nous avons dû le dire à nos enfants. On s’est encouragé pour ça. Nous devions le faire de la bonne manière, car en décembre, nous leur avions dit que nous allions rester à Barcelone. Nous savions que cela allait être difficile, surtout pour Thiago (l’aîné, ndlr)", raconte le joueur parisien.

Dans les petits papiers de Messi, ses potes argentins et Neymar étaient au courant des discussions avec Paris. "Quand mon père a commencé à parler au directeur sportif du PSG, Neymar était déjà au courant, car je lui en avais déjà parlé. J’en avais également parlé à Di Maria et Paredes. Eux aussi étaient déjà au courant de la possibilité que je vienne au PSG", explique Messi.