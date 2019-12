Assister à un match de Premier League est le rêve de nombreux amateurs de football. Entendre le kop de Liverpool entonner le célèbre You’ll never walk alone, cela donne le frisson, que l’on soit supporter des Reds ou non.

Assister à un match peut toutefois relever du parcours du combattant pour la personne qui n’a pas envie de claquer des centaines d’euros pour un hospitality package - entre 270 et 420 euros à Everton avec repas au stade en fonction de l’adversaire, entre 420 et 780 euros à Tottenham.



(...)