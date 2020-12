Après trois mois à peine, Guardiola est déjà sous le charme. Dias a même relégué Laporte sur le banc.

Au plus grand regret de Pep Guardiola (et probablement de Kevin De Bruyne), les Citizens ne font plus autant parler la poudre en zone de vérité adverse. Habitués à hanter les défenses de Premier League, ils semblent moins incisifs, moins fluides et moins efficaces. Les longues absences de Sergio Aguero et de Gabriel Jesus leur portent clairement préjudice.

Heureusement, cette panne du secteur offensif est, à la surprise générale, compensée par une étonnante solidité défensive. Pourtant, ces dernières saisons, l'arrière-garde de City a bien souvent été pointée du doigt. Surtout depuis le départ de Vincent Kompany en 2019.

Aujourd'hui, les Citizens peuvent carrément se vanter d'avoir la meilleure défense d'Angleterre. Avec 12 buts encaissés seulement, Manchester City fait mieux qu'Aston Villa (13), Tottenham (14) ou encore Chelsea (14). En ce qui concerne le nombre de clean sheets également, les troupes de Guardiola impressionnent : seul Aston Villa (7) fait mieux que les Sky Blues (6).

Certes, chaque membre de l'équipe contribue à cette belle performance, mais un homme en particulier mérite d'être couvert de louanges : Ruben Dias

(...)