Sous la houlette de l'ancien capitaine de Liverpool, les Teddy Bears ont raflé leur premier titre depuis 2011, soit le 55e de leur histoire.

"Je dois prendre du recul et vraiment me demander où nous sommes en tant que groupe." Le 29 février 2020, Steven Gerrard était dépité quand ses Rangers se sont inclinés face à Hearts en quart de finale de la Coupe d’Écosse. Cette élimination confirmait qu'il ne remporterait pas non plus de trophée lors de sa deuxième saison à la tête du club le plus titré d'Europe. Une première en 68 ans à l'Ibrox Stadium.

Un an plus tard à peine, Stevie G est sur le toit l’Écosse : il vient de propulser les Rangers vers leur 55e sacre, le premier depuis 2011, avant même le début des playoffs (...)