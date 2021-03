Toujours invaincu, l'Allemand a imposé sa griffe à Stamford Bridge, en l'espace de six semaines seulement.

À son arrivée, Chelsea pointait à une pauvre 10e place en championnat et venait de perdre cinq de ses huit derniers matchs en Premier League sous les ordres de Frank Lampard. Six semaines et dix matchs plus tard, les Londoniens s'affichent fièrement en quatrième position. Depuis l'arrivée de Tuchel, seul l'ogre Manchester City a raflé plus de points que les Blues. Mieux encore : ils sont bien placés pour enfoncer la porte des quarts en Ligue des champions, suite à leur victoire à l'Atlético.

Force est de constater que Thomas Tuchel a eu un fameux impact à Stamford Bridge. En venant à bout du Liverpool de son compatriote Jürgen Klopp, le coach allemand a supervisé ce jeudi une des performances les plus complètes de son (court) règne. Et dans laquelle étaient encapsulés tous les ingrédients qui lui ont permis de revigorer les Londoniens. La transformation a été remarquable et efficace.



