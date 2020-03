Le report de l’Euro acté, place désormais à une nouvelle organisation de la fin de saison. Le point.

Angleterre : cela va coûter cher

La Premier League étudie trois options : finir le championnat normalement, l’amputer de plusieurs journées ou le geler en sacrant Liverpool et en faisant monter les deux premiers de Championship, Leeds et West Bromwich. Ce que les autres clubs en course pour la montée contesteront comme ils l’ont déjà fait savoir vu les enjeux considérables.

(...)