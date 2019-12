G. Co.

Les problèmes de racisme sont en recrudescence ces dernières semaines dans les stades de football.

Le racisme reste un problème difficile à régler dans le monde du football. Après les différentes polémiques en Italie, c'est au tour de l'Angleterre d'être sous le feu des projecteurs. Lors du derby de Manchester, un supporter des Cityzens s'en est pris aux joueurs de Manchester United en faisant des mimes de singe.

Un geste choquant largement relayé sur les réseaux sociaux. Après la rencontre et pour éviter toute polémique, le club de City a publié un communiqué, condamnant le geste de ce supporter. Mais les Cityzens veulent aller plus loin: "Le club veut appliquer une politique de tolérance zéro concernant les discriminations de toutes sortes, et quiconque reconnu coupable de racisme sera banni à vie de notre club."