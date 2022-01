L'Anglais, prêté par Chelsea à Crystal Palace, est le chouchou de Selhurst Park et de Patrick Vieira.

Ces dernières saisons, l'étincelle devait (trop) souvent venir des pieds de Wilfried Zaha à Crystal Palace. D'autant plus que Christian Benteke peinait à trouver le chemin des filets. Si le Diable a quelque peu retrouvé son instinct de buteur cette saison, Zaha se réjouit surtout de la venue de Conor Gallagher. Le milieu, prêté par Chelsea, peut même se vanter d'être le meilleur buteur des Eagles avec six réalisations en Premier League, soit une de plus que l'Ivoirien et deux de plus que le Belge. Pour sa deuxième saison parmi l'élite, l'Anglais a, en plus, délivré trois assists. Il est une des plus belles révélations de la campagne.

Ses remarquables performances lui ont même permis d'effectuer ses débuts en équipe nationale en novembre dernier, contre Saint-Marin. Elles n'ont évidemment pas non plus manqué d'impressionner son coach, Patrick Vieira (...)