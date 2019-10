La Juventus de Sarri a dompté l'Inter de Conte hier soir

Hier soir, la Juventus a une nouvelle fois montré qu'elle disposait d'une longueur d'avance sur la concurrence en Italie. Grâce à un but de Gonzalo Higuain, la Vieille Dame l'a emporté 1 à 2 dans ce 236e derby entre le club lombard et les Intéristes. Si l'Argentin a marqué le but victorieux, Romelu Lukaku ne peut pas en dire autant. Le Diable rouge n'a pas vraiment pesé dans ce match au sommet.

Présent en conférence de presse, Antonio Conte a tenté d'expliquer la baisse de forme de Big Rom: " Romelu s’est montré très impliqué contre la Juve. Il a fait de son mieux et maintenant j’espère qu’il pourra mettre de côté ses petits soucis pour être à 100%. Romelu est définitivement un joueur qui doit s’entraîner plus. C’est un joueur avec un corps imposant et qui a besoin de s’entraîner et de jouer pour se trouver en bonne condition."