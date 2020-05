Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester, le club de Youri Tielemans et Dennis Praet, a contracté le coronavirus en mars. L'entraîneur de 47 ans l'a confirmé à la BBC.

Après Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, Rodgers est le deuxième entraîneur de Premier League, le championnat anglais de football, a confirmé sa contamination au coronavirus.

"Nous avions une semaine de libre et devions affronter Watford le 14 mars. La semaine qui a suivi, j'ai commencé à ressentir les symptômes", a déclaré Rodgers. "Je pouvais à peine marcher et j'avais l'impression de grimper à nouveau le Kilimanjaro." L'entraîneur du troisième de Premier League a ajouté qu'il n'avait plus de goût ni d'odorat pendant trois semaines, tout comme sa compagne. "Nous avons été testés et avions été tous les deux contaminés."