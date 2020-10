L'attaquant portugais de la Juventus a été infecté par le virus la semaine dernière et a dû quitter le camp d'entraînement de l'équipe nationale de son pays. Une fois de retour à Turin, il est resté en quarantaine pendant un certain temps. Avec ce nouveau résultat positif, Ronaldo manquera probablement le match de mercredi prochain contre le FC Barcelone en Ligue des champions. Le match de championnat de dimanche contre le Hellas Vérone est lui certain de se jouer sans lui.